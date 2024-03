Con sus hermanos Peppe y Angelo (y otro que no quiso salir en la historia), el diyéi napolitano Erry montó un negocio relativamente modesto y de repente millonario. Muy popular. Ilegal. Mezclaba canciones. Se ve que era bueno, muy al día. Aquellos Fratassio no fueron los únicos. Sucedía en Nápoles lo mismo que, digamos, Tepito o el país que sea. Había nacido la piratería como hoy la entendemos. Un robo a las disqueras y los músicos, sí, una expropiación de rolas y discos long play. ¡Y la posibilidad del montaje, la edición de melodías! Serían las primeras listas personales de reproducción. Eso que el algoritmo hace hoy por nosotros, en aquella década y la siguiente fue un recurso doméstico y una mercancía bien cotizada en los mercados negros de la contracultura, el underground, el szamizdat, entre cuates, para aceitar el ligue. Hacia 1991 aparecieron los llamativos discos compactos. El caset entró en declive. El cedé, tan pirateable a su vez, prácticamente lo enterró.

os películas recientísimas (una compitió por el Óscar este año) nos han arrojado a una nostalgia, una cosa vintage, por algo que para las actuales generaciones jóvenes no pasa de brumosa experiencia del siglo pasado, uf, una ingenuidad tecnológica de sus padres y abuelos. Ambos largometrajes chistosamente con títulos en inglés pero habladas respectivamente en italiano y japonés: Mixed by Erry (Sydney Sabila, 2023, Italia) y Perfect Days (Wim Wenders, 2023, Japón-Alemania). Uno cuenta una historia paradigmática y real de cierto fenómeno cuasi contracultural de hace cuatro décadas; el otro, una pastoral contemporánea sobre ruedas, entre retretes y lavabos.

Hoy es chiste intergeneracional. La tecnología digital, la telefonía móvil, Internet y la inteligencia artificial vuelven inimaginable o mítica esa prehistoria de masificación musical e hiperconectividad. El caset era un objeto pequeño, pero en físico . Teníamos trucos para cuidarlos, repararlos, etiquetarlos. Se atoraban. Con un lápiz o una BIC en el carrete se regresaban o destrababan. O una gotita de aceite 3 en 1. Pegábamos las puntas rotas con cinta transparente. Luego que se enredaban las cintas, con una chingada. Y a desenredarlas para salvar lo que se pueda.

Los mercados callejeros, el mismo Chopo desde sus comienzos, eran la mera mata de cuanto rock hubiera. O trova, canto nuevo, salsa, soul, jazz, baladas, todos los clásicos del repertorio, Juan Gabriel, José José. Un económico brave new world a nuestra disposición auditiva. En Perfect Days, Wim Wenders nos comparte a través del esforzado y feliz Hirayama, limpiador de baños, la banda sonora de su nostalgia: Lou Reed, The Kinks, Patti Smith, Rolling Stones, Van Morrison, The Animals, algunos intérpretes japoneses del periodo y una climática Nina Simone en el momento de la última, conmovedora mirada del caballero de los excusados. Lo hace a través de audiocasetes amorosamente conservados por el protagonista, para desconcierto de los chavos y las chavas con quienes se cruza luminosamente.