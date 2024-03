Vandana Shiva, quien también es premio Nobel alternativo en medio ambiente, se sumó a la voz de las organizaciones como la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País que defienden el libre cultivo e intercambio de semillas entre las comunidades campesinas e indígenas, fundamentales en la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria en México.

La activista advirtió que en 10 años no habrá agricultores en el mundo si no se defiende la biodiversidad alimentaria y no se cuestionan los productos tóxicos que son nutritivamente vacíos.

Resaltó que los países están siendo protegidos por los pequeños productores, y en el caso de México son responsables de desarrollar las 59 razas y miles de variedades de maíz existentes. Si no tenemos campesinos, no tenemos país. Sin maíz no hay país , resaltó al impartir su conferencia magistral Defensa de la biodiversidad y las semillas libres contra el imperialismo alimentario, que se realizó en el helipuerto del complejo cultural y en la que estuvo la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Agregó que es necesario prepararse para regenerar el campo, ya que los alimentos ultraprocesados han contribuido en 75 por ciento de las enfermedades crónicas.