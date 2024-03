René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 17 de marzo de 2024, p. 3

Huimanguillo, Tab., El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que el sureste seguirá creciendo y que hay que pagar a Tabasco toda la riqueza que ha dado a México.

Dijo que hay que ir por más en esta región, pues aunque se han logrado avances, merece estar en la prioridad nacional, porque son muchas décadas de abandono. De aquí ha salido la riqueza... de los pozos petroleros, de la naturaleza, con la que se han construido carreteras, escuelas y hospitales.