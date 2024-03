L

uego de que el domingo pasado en la Plaza México un público desmemoriado y mitotero se extasió con la tauromaquia artificiosa de El Pana de Ibiza o El Brujito de Baleares, conocido en España como Antonio Ferrera, no supe qué me decepcionó más: si un imitador afanoso y dominador que intenta amexicanarse con su histrionismo habilidoso y eficaz, o unos espectadores que nunca vieron a Luis Procuna ni a Rodolfo Rodríguez o que si los vieron ya los olvidaron, si bien aún quedan niveles de intensidad en la expresión artística. Si por acá ya no aquilatamos autenticidades y tan olvidadizos nos volvimos que lo más expresivo vestido de luces ahora es el buen Ferrera, oriundo de gimnesias, como llamaron los griegos al archipiélago de las Islas Baleares, entre la gimnasia y la magnesia, entre la personalidad y la impostura, todavía hay diferencias.

cincuenta años antes en esa misma fecha y mismo escenario, con un lleno a reventar, se había despedido de los ruedos El Berrendito de San Juan Luis Procuna, al que el sistema taurino mexicano, torpón desde siempre, había marginado por líos entre los matadores, fastidiando de paso las carreras de Luis, del maestro Chucho Córdova y del elegante Óscar Realme, entre otros, como más tarde frustrarían los sueños del perturbador Pana. El protagonismo revanchista de siempre por encima de la fiesta. ¿Por qué apasionaron Luis y Rodolfo? Por desplegar una personalidad que reflejaba el espíritu de un pueblo, no por el expediente facilón del barroquismo sino por la difícil facilidad de expresar esa mezcla de raíces.

El Grupo Cultural Taurino Tertulia Onces, que dirigen los entusiastas aficionados Chencho Rodríguez y Alfredo Álvarez, se reunió este 11 de marzo en un amplio salón de la Casa de Coahuila, magnífico recinto cultural de los coahuilenses radicados en la Ciudad de México, donde los miembros del citado grupo conmemoraron varias fechas: como siempre, el comienzo y la partida del fundador de los Onces, Jaime Rojas Palacios (11 de julio y 11 de agosto), pero además la coincidencia de fechas (7 de marzo) del nacimiento de Lola Beltrán, en Rosario, Sinaloa, y de la alternativa del matador Miguel Cepeda El Breco, en Texcoco, estadode México.