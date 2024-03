Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Domingo 17 de marzo de 2024, p. 18

Washington. El virtual candidato del Partido Republicano en Estados Unidos, Donald Trump, manifestó ayer que si no ganamos estas elecciones, no creo que haya otras elecciones en este país , y eso significará el probable fin de la democracia estadunidense, añadió.