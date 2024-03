Y

a todos estamos pagando un alto precio por el cambio climático, pero quienes hoy son niños o jóvenes tendrán que soportar condiciones mucho peores y por mucho más tiempo. De hecho, si seguimos por la senda actual, el cambio climático no dejará de intensificarse por el resto de sus vidas. Por eso en 2015 un grupo de jóvenes estadunidenses presentó una demanda contra Estados Unidos para pedir que las decisiones gubernamentales tengan en su debida cuenta el cambio climático.

Mucho antes de que se sientan en su totalidad los efectos del cambio climático yo ya no estaré, pero los 21 jóvenes demandantes del caso Juliana vs. US verán sus vidas alteradas en forma radical. Cuando lo que está en juego es su futuro, pedir a los menores estadunidenses que esperen hasta tener edad suficiente para votar por el cambio no es una opción viable.

El sistema judicial (cuando funciona) es un mecanismo importante para exigir rendición de cuentas a los funcionarios electos. Y para los niños, a estas alturas, es el único medio disponible. El cambio climático, convertido en importante causa de ansiedad y depresión entre los jóvenes (https://bit.ly/3vmxYr4), ya afecta su salud física y mental.

Los “Veintiuno del Juliana” hablan por todos los estadunidenses. Todos tenemos derecho a un clima habitable, con aire y agua limpios. Pero en vez de permitir la realización del juicio, el gobierno federal parece dispuesto a impedir por todos los medios que los jóvenes demandantes puedan hacerse oír en un tribunal. En los nueve años transcurridos desde la presentación de la demanda, los 21 del Juliana y sus representantes legales han debido oponerse a 14 intentos del gobierno de Estados Unidos de detener los procedimientos (Aclaración: he actuado como perito pro bono en el caso).

El mes pasado, por séptima vez desde que se presentó la demanda, el gobierno federal solicitó un writ of mandamus; es una táctica procesal extrema por la que un tribunal superior ordena a uno de nivel inferior que no tramite un caso (en vez de seguir el procedimiento habitual, en el que el tribunal superior no puede emitir fallo sobre un caso hasta que haya sido tratado en los tribunales inferiores). Esta nueva jugada subvierte el procedimiento judicial y niega a los 21 del Juliana la posibilidad de que un tribunal público oiga y analice sus elementos de prueba.

Las acciones del gobierno son desconcertantes, si se tiene en cuenta que en todo el mundo y en Estados Unidos diversos tribunales han permitido a jóvenes demandantes hacer planteamientos similares. Por ejemplo, en otro caso presentado por la organización sin fines de lucro Our Children’s Trust (que también representa a los jóvenes del caso Juliana), un tribunal de Montana determinó hace poco que cada tonelada adicional de gases de efecto invernadero que se emite agrava las ya importantes violaciones contra los derechos constitucionales de los jóvenes demandantes (https://nyti.ms/3PnVbAd). Por eso la juez dictaminó que los funcionarios del estado deben sopesar esos perjuicios al momento de decidir la concesión de licencias para la explotación de combustibles fósiles. Después de que la Corte Suprema de Montana rechazó un intento del estado de suspender la puesta en práctica de este fallo histórico, diversos organismos públicos están trabajando para que se aplique la nueva norma.