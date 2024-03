Desde 2010, LeMond admitió que el aumento en los casos de dopaje contribuyó a su falta de competitividad. Algo cambió en el ciclismo. Las velocidades eran más rápidas y los ciclistas a los que antes les ganaba ahora me estaban superando . Incluso, en 1994, año en el que se retiró profesionalmente, fue tentado a caer en estas malas prácticas.

▲ En su estancia recordó el nacimiento de uno de los mayores escándalos en el deporte, el dopaje de quien fue considerado el mejor ciclista de la historia, Lance Armstrong, uno de sus acérrimos rivales. Foto José Antonio López

Gran opositor al uso de sustancias prohibidas, LeMond fue uno de los primeros en revelar las mañas de Lance Armstrong en 2001.

Fue en una reunión, recuerda, cuando ató cabos de la complicidad entre Lance y el doctor italiano Michael Ferrari, uno de los máximos exponentes del dopaje.

Frente a todo el mundo, me dijo, Greg, ya no es lo mismo que cuando tú corrías, porque ahora tenemos las hormonas de crecimiento que el doctor Ferrari ha desarrollado y que nos hace mejores . Después salió positivo y Nike pagó para que no se hicieran públicas las pruebas.

El fin de la mentira

En 2012, la mentira que construyó Armstrong fue revelada por él mismo. Con la confesión, le fueron retirados todos sus títulos, entre ellos los siete Tours de Francia y una medalla olímpica.

Durante 20 años vimos que por el dopaje, los ciclistas, o se unían a éste o tenían que renunciar. Ahora estamos observando cómo esta nueva generación está volviendo a retomar el deporte con mayor competitividad, algo que no se veía desde los años 80.

Considera que el mexicano Isaac del Toro, actualmente en su primer año en la élite del ciclismo mundial, tiene el potencial para ganar la carrera francesa.