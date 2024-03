Periódico La Jornada

En agosto nos vemos

De la recién publicada obra póstuma de Gabriel García Márquez se dicen muchas cosas. Hay quien sostiene que En agosto nos vemos no tiene nada que ver con sus tiempos de gloria, que es un libro que no debió haberse publicado, que no se respetó la voluntad del autor. Otros, que es un rencuentro, que vale la pena por los destellos de genialidad y porque es un asomo a los últimos años creativos del autor. Todo es verdad… y todo es mentira.

Me gustaría proponer un par de cuestionamientos que rebasen por la derecha a la pregunta de si se tuvo o no que publicar, porque el libro ya ha sido lanzado y ante eso no hay nada qué hacer.

¿De qué se alimenta la obra de un artista cuando falla la memoria?

Una respuesta posible es: de la obra de otros artistas. Pienso en Gabo escuchando a Johann Sebastian Bach y leyendo a William Faulkner. Luz de agosto. Él lo dijo en muchas entrevistas: que su infancia inspiró parte importante de su obra, si no es que toda.

El Alzheimer lo condujo por los pasillos del olvido. Lo imagino angustiado, intentando evocar algo, cualquier cosa. El día que no recordó qué soñó durante la noche, dicen sus hijos que se dieron cuenta de que a Gabo le quedaban pocos años de luz. Por suerte, aún tenía a Bach, Faulkner y compañía.

Así habrá llegado Anna Magdalena Bach a su teclado. Bastaba con quitarle una n al nombre de la segunda esposa de Johannes Sebastian Bach para castellanizarlo y, al mismo tiempo, rendirle un homenaje a la segunda esposa de uno de sus compositores favoritos. Y así habrá llegado también el mes de agosto. Luz de agosto de Faulkner, uno de los escritores más influyentes del universo garciamarquiano. Agosto. Mes de clima impredecible. De lluvias. Inestable, como su propia memoria.

El universo de En agosto nos vemos se fue haciendo de sus piezas y García Márquez elaborando con ellas un collage de momentos brillantes, de descripciones caribeñas que nos remontan a los viejos tiempos, a su lucidez de antaño, pero también de inconsistencias y uno que otro lugar común.

Anna y Ana representan al amor libre. La primera, la esposa del compositor 16 años más viejo, tomó la decisión de casarse con un viudo que tenía hijos mayores que jamás la aceptaron. Qué necesidad, era solvente y se dedicaba a lo que quería. Cuando él murió, Anna no se volvió a casar y pasó sus últimos días en la miseria. Por su parte, Ana, la protagonista de En agosto nos vemos, tiene un matrimonio feliz desde hace 27 años, ama a su marido –director de un Conservatorio– y, sin embargo, tiene el pulso ansioso de vivir una vida alejada de esa rutinaria felicidad, por lo menos una vez al año, cuando visita la tumba de su madre lejos del hogar.

Anverso y reverso. Y entre ambas figuras femeninas: la música, la musa. Anna fue hija de un trompetista, nieta de un organista, esposa de un gran compositor y también fue una reconocida música. Era compositora y soprano. Es decir, Anna no sólo estuvo rodeada de arte, ella también creó y ejecutó. El arte le confirió libertad o, por lo menos, la sensación de serlo, no lo sabemos.

Ana también se siente libre. En su primera visita a la isla, donde está la tumba de su madre, se le observa escuchando el Claro de luna de Debussy. En las subsecuentes, a Mozart, a Schubert y a Celia Cruz. También lee, y mucho: Drácula, de Bram Stoker; El extranjero, de Albert Camus; El viejo y el mar, de Hemingway; Crónicas marcianas, de Bradbury, entre otros. El arte como manifestación de la libertad del espíritu humano.

¿Qué tan libre es el artista que pierde su capacidad creadora?

Aquí pienso en un escritor luchando por ser libre, por recordar la fórmula que ya se diluía desde Memoria de mis putas tristes, libro que escribió casi al mismo tiempo que éste. Por un lado, el viejo con sus putas. Por el otro, la mujer madura con aventuras. Los dos, con ganas de vivir, de hacer lo que se les diera la gana, al menos por un rato.