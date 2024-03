Organizaciones en defensa de los animales marcharon del Monumento a la Revolución a la explanada del Palacio de Bellas Artes para exigir ¡ya no más maltrato animal! , consigna que se mantuvo en su mitin en el que demandaron a las autoridades garantizar los derechos de los que no pueden defenderse .

El contingente partió bajo el intenso sol, que se distinguía por una enorme lona al frente en la que se leía la exigencia de respeto a los derechos de los animales.

Los activistas se asumieron como la voz de quienes fueron asesinados, golpeados y maltratados por la imposibilidad que tienen perros, gatos y otras especies para defenderse.