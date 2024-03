Domínguez indicó que el accidente de su nieto se suma a los daños que la obra ha causado a su vivienda porque el piso de la planta baja se levantó, hay grietas en paredes y desde hace meses es común que caigan piedras, clavos y basura de la construcción debido a que los encargados de la obra no colocaron mallas protectoras. A eso se suma la presencia de muchos roedores.

Lilia Miranda tuvo que reparar las cuarteaduras en las paredes de su casa ante la falta de atención de los responsables de la obra y de las autoridades, parecía que temblaba todo el día ; además, instaló medidas de seguridad porque varios sujetos lograron brincar a su propiedad.

Carmen Martínez y Elvia Negrete señalaron que hace unos meses los trabajos ocasionaron que el drenaje se tapara, por lo que ahora la exigencia de los residentes para la alcaldía Benito Juárez y la constructora es que nos regresen la banqueta al estado original porque así no puede seguir; es el espacio público, además de que no se autorice el permiso de habitabilidad porque no han pagado los daños a nuestras casas .

Indicaron que el máximo de niveles en la calle es de tres, pero la constructora levantó ocho pisos, con el argumento de que el terreno colinda con el Viaducto, a pesar de que el acceso es por Palmira.