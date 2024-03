Ante el deslinde de la demarcación, que el pasado viernes indicó que no está dentro de sus facultades autorizar construcciones, el mandatario subrayó que los cuatro ex funcionarios de esa demarcación confesos y sentenciados por ser parte de la red de corrupción inmobiliaria han entregado, como reparación del daño, varios departamentos con valor de 100 millones de pesos, los cuales habían obtenido como pago por avalar desarrollos irregulares.

La alcaldía Benito Juárez no ha entregado la documentación solicitada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ni a la Secretaría de la Contraloría General en torno a la construcción del edificio de seis niveles cuyos cimientos dañaron el túnel de la línea 12 del Metro, informó el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres.

Al reiterar que cada alcaldía es la que tiene las facultades para registrar las manifestaciones de obra, es decir, autorizarlas, Batres sostuvo que es en Benito Juárez donde hay más problemas de desorden urbano o excesos en construcciones.

Por lo anterior, el gobierno central ha tenido que intervenir ante la molestia ciudadana por diversas obras, dijo en referencia al proyecto inmobiliario en el predio donde estuvo el circo Atayde Hermanos.

Ahora resulta que salen y dicen que ellos no dan autorizaciones, pues, ¿cómo no? Si por eso juntaron un montón de departamentos a cambio de las autorizaciones que dan y ahorita no han entregado la información de la obra que la alcaldía autorizó y que perforó el túnel del Metro; es un hecho muy grave porque es una instalación estratégica.

Reiteró que fueron más de dos toneladas de materiales de construcción las que se filtraron en el túnel de la línea 12 debido al agujero que ocasionaron los trabajos de excavación del proyecto Residencial Novus, ubicado en División del Norte, en la colonia Portales Sur.