l Estado que surgió de la Revolución de 1910 nunca entendió –y sigue sin entender– la desesperanza y soledad de las y los jóvenes y sus búsquedas de sentido. Esa incapacidad, si los jóvenes se rebelan, lo hace pasar rápidamente de los lacrimosos discursos de comprensión y apoyo a los jóvenes, a las sumarias desapariciones y ejecuciones extralegales también de jóvenes, como ocurrió con los 43 y ahora con Yanqui Gómez Peralta. Un Estado que exitosamente pudo subordinar a grandes masas de campesinos, obreros y burócratas, no ha podido con las y los jóvenes, pero sigue siendo profundamente autoritario y no tolera otras visiones.

Esta combinación hace que las grandes ejecuciones masivas de la historia reciente mexicana sean de jóvenes y es lo que explica el 68, el 10 de junio, el reguero de jóvenes muertos y muertas hasta Ayotzinapa y ahora la muerte de Yanqui. Es lo que explica también, de fondo, que el nuevo milenio mexicano haya comenzado con el encarcelamiento de un millar de las y los jóvenes estudiantes de la UNAM que estaban en huelga. Eso y Ayotzinapa son sucesos de proporciones que no habían ocurrido en todo el siglo anterior. Por eso hay tensión y creciente distanciamiento entre gobiernos, autoridades institucionales y las y los jóvenes, aunque poco visible aún. Sin embargo, este último sacrificio hace unos días ahora, en pleno sexenio de transformación, deja ver lo poco que se ha hecho por identificar y cambiar los términos de esa relación mortal que se mantiene viva en los espacios más profundos y arraigados de la política del Estado.

La humillante y violenta represión que al mismo tiempo que en Guerrero sufren las estudiantes en Zacatecas por conmemorar el Día de la Mujer, muestra que ese sustrato de autoritarismo y violencia contra jóvenes surge en cualquier lugar, en cualquier momento, sin límites, y finalmente se culpa a ellas y ellos de vándalos. Una y otra vez, a lo largo del último siglo (1920-2020), las y los jóvenes han luchado por un lugar en la escuela, el trabajo, la cultura y la política, pero el diseño de la sociedad generado por el Estado no les favorece. En un régimen paternal-autoritario, ser niño, niña, incapacitado o adulto mayor trae más derechos y ventajas que ser joven. Es difícil entrar a una escuela (no se diga a las ahora de élite, UNAM, UAM, Poli y estatales) y sucede que de más de 31 millones de hombres y mujeres que tienen entre 15-29 años, sólo 11 millones están estudiando. Programas como Construyendo el Futuro únicamente benefician a poco más de 2 millones, y ahora, con la Ley General de Educación Superior, hay libre creación de requisitos de ingreso, cuotas y limitaciones a la matrícula; lo que ahora se crean son instituciones donde la idea de autonomía (es decir de participación de los y las jóvenes) ya no existe. Fox trajo un nuevo modelo educativo, la Universidad Tecnológica, con directores nombrados por la SEP, consejo directivo integrado por funcionarios y empresarios, colegiaturas, localización en zonas marginadas y con pobres condiciones laborales para las y los jóvenes maestros. Con la 4T también se desecha la idea de la universidad como institución autónoma dotada de un consejo universitario e independiente del gobierno.