Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 11

Más de mil 300 profesores de la Ciudad de México han sido separados de su cargo por acusaciones no investigadas, pues el único sustento son denuncias anónimas en el buzón de la Secretaría de Educación Pública , señalaron maestros y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En entrevista, Pedro Hernández Morales, destacó que en reunión reciente con funcionarios de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México demandamos que se indaguen los casos con más celeridad y que de no encontrar pruebas que sustenten la acusación, se reinstale a los afectados .