Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 11

La directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (Feno) de la UNAM, Rosa Amarilis Zárate Grajales, subrayó que está abierta al diálogo para solucionar el paro estudiantil iniciado el 5 de marzo y que la continuación de la protesta podría llevar a una reprogramación de las actividades académicas.

En entrevista, la funcionaria reiteró que su administración ha buscado dialogar con los alumnos que participan en la toma de las instalaciones y admitió estar preocupada por la falta de respuesta a sus acercamientos, así como por el hecho de que hasta el momento los inconformes no le han hecho llegar el pliego petitorio.

El semestre está avanzando y hasta ahorita no tenemos claridad de cuáles son sus demandas prioritarias para discutirlas y trabajarlas a corto, mediano y largo plazos. Lo que quiero es abrir los canales de diálogo, la negociación y sentarnos a platicar, enfatizó.

Al ser consultada sobre las afirmaciones de la asamblea estudiantil acerca de que pedirá interlocución con la Rectoría de la UNAM, pero no con la dirección de la Feno, Zárate afirmó que la legislación universitaria le concede atribuciones para negociar y tomar decisiones con respecto a mi entidad académica, de la que soy directora .

De igual forma, mencionó que existe un protocolo contra el hostigamiento sexual en las sedes clínicas a donde acuden los estudiantes de la facultad, mediante el cual se pide a las autoridades de las instituciones que los reciben que sancionen a posibles agresores, y aseguró que las instalaciones de la escuela no tienen ningún riesgo estructural.