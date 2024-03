El fin es que ya no ayudemos a los migrantes a salir en caravana, pero van a seguir llegando y saliendo hacia Estados Unidos.

Las personas en situación de movilidad van a salir, ellos mismos se están organizando, ya hay listas, yo no puedo decirles que no salgan , añadió.

Los migrantes van a salir caminando de Tapachula, Chiapas, conmigo o sin mí, porque no se trata de una persona, es una necesidad de los miles que están desesperados por salir de la frontera sur , indicó el activista en entrevista telefónica.

En 14 años de trabajo, el Centro de Dignificación Humana ha atendido a más de 500 mil extranjeros, por lo que resulta sospechoso que sólo tres inmigrantes estén denunciado presunta extorsió con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de la República, expuso.

El defensor señaló que teme por su vida, ya que de ir a prisión podrían atentar en su contra. Recordó que apenas en octubre pasado sufrió un ataque de hombres armados que lo mandaron al hospital, tuvo varias intervenciones quirúrgicas y actualmente padece secuelas como la pérdida de la vista en el ojo derecho.

Lo que pido es que la ley se aplique para todos, si me van a juzgar que también atiendan las denuncias que hemos interpuesto en contra de diversos funcionarios del Instituto Nacional de Migración por abusos y corrupción, pero mis denuncias no han procedido, no avanzan, y ahora hay todo un aparato en mi contra.

Insistió en el llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a estar al pendiente de su caso para evitar que se cometan abusos y violaciones al debido proceso.