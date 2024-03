El activista explicó a los legisladores que la situación que padecen los migrantes haitianos en México, es difícil y hay poca información en el caso, pues Haití, subrayó, es el país con mayor migración; de sus 11 millones de habitantes, un millón migró a otra nación y a pesar del esfuerzo de los mexicanos, no existe en realidad un apoyo, sin importar que también son seres humanos, por lo que se necesita ayuda de los gobiernos de la región .

Originario de Haití y naturalizado mexicano, Metelus preside una organización no gubernamental que defiende los derechos de la población migrante y ayer se reunió con la Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la panista Ana Valenzuela, para abordar la situación de esta comunidad en el país, sus principales problemas, la falta de oportunidades y la necesidad de crear una comisión que atestigue y dé testimonio se las condiciones en que viven.

Ante los diputados de esa comisión, denunció que no hay respuestas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a las solicitudes de asilo y refugio de los haitianos, a lo que se suma que los migrantes carecen de papeles y los empleadores no quieren arriesgar sus negocios contratándolos, por no estar regularizados en el país.