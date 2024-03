Ayer estaba yo leyendo que una candidata (Claudia Sheinbaum, a quien no mencionó por su nombre) pidió que se investigara lo de estos bots: ¿de dónde salía el dinero? ¿Quién pagaba eso? Y contestaron los del INE o los del Tribunal (Electoral) que eso no les correspondía. ¡Ah, pero sí les corresponde censurarme porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes! , expuso.

No quiero problemas

Y cumplí, porque no quiero tener problemas, ya la bajé. Ya de una vez aprovecho para informar, porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo, y ya la bajé, ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10, 20 años, que la desclasifiquen, pero ahorita la enlataron ya, como la Inquisición. Entonces, después la vamos a ver porque ya la enlataron .

Criticó que en cambio, pese a que hace unos días la legisladora ultraderechista española se refirió a él y a su administración, no hubo ninguna sanción por parte de las autoridades electorales.

Van los conservadores de México a acusarme con el rey de España; entonces, traen también a las marquesas a hablar mal de mí. ¿Y quién las trae? ¿Quién las paga? Pues los mismos que pagan los bots. Pero a la marquesa (Álvarez) no la tocan ni con el pétalo de una rosa los del INE, los del tribunal. (Pero) a mí me calumnian un día sí y el otro también .

El jueves, la Comisión de Quejas del INE señaló que en la entrevista con Afinogenova, el Ejecutivo se manifestó en favor de Sheinbaum, recomendó votar por la 4T e hizo juicios negativos de la oposición; el mismo día, otras instancias del órgano electoral cerraron las dos vías que Morena presentó para que se investigara el uso de bots, por lo que de inconformarse corresponderá al Tribunal Electoral revisar dichas quejas.