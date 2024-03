Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 6

Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reiteró en una respuesta oficial, emitida por su departamento de prensa y remitida específicamente a La Jornada, que el presidente del gobierno español y de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, no realizó ningún pronunciamiento específico relacionado con los comicios en México, como difundieron en un comunicado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su líder, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

El PSOE respondió de forma directa y concisa a la pregunta específica de este periódico de si eran ciertas las supuestas declaraciones o expresiones que se habían atribuido tanto al mandatario español como al pleno de la IS en su último congreso, que se celebró hace dos semanas. Su respuesta fue la siguiente: Le informamos de que el presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, no ha hecho ninguna declaración ni advertencia sobre las elecciones en México .

Además, insistieron en que tanto la postura del mandatario español como la del resto de partidos que integran la IS es única y exclusivamente la difundida por el presidente de la IS para América Latina y el Caribe, el dominicano Miguel Vargas, en un mensaje que tampoco tiene ninguna coincidencia con el que difundió el líder priísta el pasado domingo, en la que atribuía a la IS y al propio presidente Sánchez la autoría de una supuesta resolución sobre México .