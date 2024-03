Entrevistada a su llegada al parque Carlos R. González, en la zona sur de la capital del estado, aseguró que las encuestas no reflejan lo que está pasando , y argumentó que 60 por ciento de la gente no contesta en los sondeos sobre las preferencias electorales por miedo a que le quiten programas sociales.

La campaña va bien; traigo a la candidata contra la pared. No pudo firmar el documento del Episcopado en materia de seguridad porque dice que México no tiene ese problema, que no hay miedo en las calles, que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está quebrado, y pues ante eso no hay posibilidades de que mejore, porque no reconoce que existe; hay que ver cómo está Guerrero .

Frente a cientos de simpatizantes que portaban distintivos, principalmente del PRI, y al que acudió el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, Gálvez incorporó en su mensaje las propuestas que ha lanzado en las últimas semanas, así como constantes críticas al gobierno federal por su política de seguridad y contra la candidata presidencial morenista.

La señora del frente presume un parque que hizo en la Central de Abasto de 16 megas. Aquí en Coahuila hay uno de mil 600. ¿Qué tal? ¡100 veces ese parque! , apuntó. Los asistentes llevaron más pancartas alusivas a los aspirantes al Congreso que en referencia a la candidata presidencial, quien consideró que va a ganar porque hace seis años algunos dieron una oportunidad a algo que parecía que realmente iba a resolver el tema de la seguridad, y hoy estamos peor que nunca .