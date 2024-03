En la mañanera de ayer, que se realizó en La Paz, Baja California Sur, aseguró que en su gobierno no hay relaciones de complicidad, por lo que en el caso del asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, el 7 de marzo, no se permitirá que suceda algo similar a las indagatorias en el sexenio pasado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde “se apostó por el encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica”.

“Hemos pedido a la Fiscalía (General), que ya atrajo el caso, que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie. No somos iguales. ¿Por qué se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala? Porque se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica. Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación”, respondió.

Cuando se le dijo que la fiscal Valdovinos impugnaría su separación del cargo, el jefe del Ejecutivo señaló que tiene todo su derecho y aclaró que de acuerdo a la Constitución del estado la gobernadora tiene la facultad para pedir su remoción y corresponderá al Congreso aprobarla o no.

Sobre que el senador Ricardo Monreal ofreció a las familias de los 43 jóvenes desaparecidos –en una reunión que tuvo con ellos el jueves– ser interlocutor con el gobierno federal, el tabasqueño señaló: Con todo respeto a mi amigo, hermano, Ricardo Monreal, y a cualquier intermediario, lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no les tengo confianza a los intermediarios, ya lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados. Imagínense si le voy a tener confianza a un abogado (Vidulfo Rosales) que va a promover que tumben la puerta del Palacio y lleva unos tiradores con piedra y, al mismo tiempo, dice que quiere diálogo .

–Pero Monreal es compañero de lucha del movimiento –se le dijo.

–Sí, pero no, no quiero intermediarios –respondió el Presidente.