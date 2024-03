El mandatario subrayó que no pagar impuestos o condonarlos es un mal ejemplo , pues muchos empresarios los han cubierto, “incluido Carlos Slim, que está al corriente. Si el Poder Judicial decide que está mal el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que no deben cobrar, pues nosotros acatamos lo que digan, pero si un juez dice que sí está bien, pues se tiene que pagar.

Fatuo, como siempre, Salinas Pliego presumió su victoria judicial. Eso fue el miércoles pasado, pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que desde la administración foxista hay denuncias porque sus empresas no han pagado impuestos. El gobierno dice que deben pagar impuestos y se han hecho auditorías, y ellos sostienen, en uso de sus derechos, que no tienen por qué pagar sus impuestos y acuden a instancias judiciales .

Ante tal decisión, Salinas Pliego se pavoneó y en su red social publicó: si vas a empezar a chillar me avisas; las lágrimas de chairo y de ardilla son deliciosas , y sus empleados –especialmente los de sus noticieros– le aplaudieron como focas. Sin embargo, el empresaurio olvidó mencionar que ese triunfo apenas resulta un pelo de gato, pues dicho fallo mandata que se le reduzca un porcentaje del citado adeudo, en una sola de sus empresas, y no que le cancelen el adeudo.

▲ Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Foto Presidencia

No pueden existir excepciones de ningún contribuyente para el pago de los impuestos, dijo López Obrador, y en el caso de Salinas Pliego están en litigo no pocos recursos. ¿Cuánto es el presupuesto de Baja California Sur?, 21 mil millones de pesos, lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año del estado, no es cualquier cosa. Y no es nada personal, porque es dinero del pueblo; en mi administración no se actúa de forma autoritaria ni se persigue a nadie, pero sí buscamos que no haya privilegios fiscales, porque es muy injusto. Lo único que queremos es que se terminen los privilegios, porque México es de todos los mexicanos; si cuidamos todos los bienes de la nación se benefician todos y sacamos a todos los mexicanos de la pobreza .

Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, detallaron que, en el caso de Grupo Salinas, se ratificó la determinación de actuar en consecuencia en cinco de los seis rubros en que se demandan el pago de impuestos, y la SCJN dio la razón al gobierno mexicano en más de 80 por ciento de su actuación. Ese corporativo enfrenta otros adeudos por al menos 30 mil millones de pesos, cuyos casos se encuentran en litigo ante tribunales. Es dinero del pueblo y debe ir al pueblo. Negarlo no sólo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad, injusticia, por eso pedimos que resuelvan estos asuntos con prontitud .

Ante tal panorama, el de las lágrimas de chairo se retuerce y en su red social se queja: el presidente López Obrador “ooootra vez me utilizó como su distractor favorito y me volvió a mencionar en su programa de televisión… Tenemos el mismo derecho a defendernos de los abusos cometidos por los gobiernicolas, y no vamos a aceptar que ningún grupito de resentidos sociales se consideren dueños de México y se quieran pasar las leyes por el arco del triunfo”. ¡Ole!

Las rebanadas del pastel

El chiste de la semana va por cortesía de Xóchitl Gálvez: tengo a Claudia Sheinbaum contra la pared . Juar, juar, juar.

