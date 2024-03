La idea de celebrar estos comicios sin otra opción que asegurar la relección de Putin es, de acuerdo con lo que se comenta desde hace semanas, legitimar su política con un respaldo mayoritario de la sociedad, en particular en lo que respecta a un tema que, para la élite gobernante, no admite discusión: la operación militar especial en Ucrania.

En las cuatro regiones ucranias –Donietsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón– que se anexionó Rusia sin tener la totalidad de sus respectivos territorios, se abrió la votación una semana antes, en medio de los bombardeos y combates, y en algunos de estos lugares, denunció el portal noticioso Meduza, el padrón incluye a muchas personas más de las que viven ahí ahora, aunque los expertos consideran que el apoyo que recibirá ahí Putin es simbólico, pues aporta un porcentaje menor en el contexto del país.

En las boletas no hay ninguna alternativa a la política de Putin. Con su némesis, Aleksei Navalny, muerto en prisión, las figuras más destacadas de la oposición están en la cárcel o en el exilio. En el otro extremo del espectro político, también acabaron entre rejas algunos nacionalistas que criticaron la forma de combatir en Ucrania, como es el caso de Igor Guirkin, que pretendía ser postulado como rival de Putin en las urnas.

Los dos únicos aspirantes que se pronunciaron por la paz recibieron el veto de la Comisión Electoral Central. La joven periodista Yekaterina Dundtsova, hace tres meses, y el político Boris Nadezhdin, el mes pasado, ambos excluidos al anular por irregularida-des las firmas de apoyo a su candidatura.

Quienes no están de acuerdo con la política del Kremlin no tienen ninguna posibilidad de influir en estos comicios y, por lo que puede verse en las redes sociales, se debaten entre tres posibilidades para expresar su inconformidad: la primera es quedarse en casa y no sufragar; la segunda, votar por cualquiera que no sea Putin; y la última, propuesta por el activista Maksim Reznik, y apoyada luego por Navalny y su equipo, es asistir a votar mañana a las 12 del mediodía para formar largas filas y mostrar que no se está solo.