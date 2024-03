“Estoy muy agradecida por tocar en el Zócalo, me parece increíble cantar en español, compartir mi música y que personas en otros países la escuchen, como pasará en abril cuando me presente por primera vez en el Festival Coachella.

Firmó con el sello mexicano Finesse Records en 2016, para el año siguiente debuta como Girl Ultra con el Ep Boys en el cual se incluye una versión en español del tema Get You de Daniel Caesar, en 2018 publicó su segundo Ep llamado Adiós.

El año pasado, la compositora liberó su sencillo OGGY, canción con estilo pop rock que recuerda al sonido de la década de los noventa, producida por Sam Katz, Monvco y mezclada por Kiddzie en la Ciudad de México.

Junto con el trío madrileño Cariño, realizaron el tema Locohona, la cual hace referencia a una persona atrevida, según los medios españoles “es una canción pegadiza con una mezcla de picardía y dulzura, que encaja muy bien con el grupo español.

“Trabajo para mí, me gusta conectar con el público y dejarles algo, siento la responsabilidad de brindar un buen consejo, algunas cosas sufrí y puedo ahorrarles dos tres tropezones. Debo ser honesta y decir que el fenómeno del corrido tumbado, no lo entiendo, siento que la música es la nostalgia que uno tiene, si alguien creció escuchando ciertos sonidos, claro que siente una conexión más grande.

No me considero una persona que tenga un juicio hacia cualquier tipo de música, me gusta de todo, pero si hay cosas que entiendo y que me llegan más fácil. Natanael Cano me encanta, también El Xavi, creo que es un movimiento musical que tiene mucho valor cultural, pero a la vez, es algo que se presta para la vanguardia y la experimentación musical , finalizó la cantante.

El concierto es gratuito e inicia a las 18:30 horas en el Zócalo capitalino.