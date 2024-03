Fiona Sturges

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 6

Cuando Mary McGlory vio a Los Beatles en La Caverna en 1962, decidió formar una banda. Los Fab Four acababan de tener su primer éxito Love Me Do.

Un año más tarde, McGlory estaba de vuelta en ese club, esta vez con sus compañeras de banda: la bajista Sylvia Saunders, la guitarrista Valerie Gell y la prima de Mary, Sheila. Tras el concierto, el presentador Bob Wooler les preguntó si les gustaría ir tras bambalinas. Así que todas entramos , recuerda McGlory. Estaban John Lennon y Paul McCartney y Bob les dijo: ‘chicos, estos son las Liverbirds. Va a ser la primera banda exclusivamente femenina’. Y John nos miró y dijo: ‘¡Ajá! Las chicas no tocan la guitarra”. Pero le reviramos: ‘espera. Te lo mostraremos’”.

Primer concierto (1962)

Saunders y McGlory son supervivientes de The Liverbirds. La primera, quien a sus 77 años es el bebé de la banda , vive en Lancashire (Inglaterra), mientras que Mary, de 78 años, habla desde Hamburgo (Alemania). La pareja no sólo está acelerando el regreso de la banda, sino que este mes publicó un libro de memorias: The Liverbirds: Our Life in Britain’s First Female Rock’n’Roll Band, que cuenta la historia de cuatro chicas de clase trabajadora que desafiaron las convenciones de su época.

Saunders y McGlory tenían 15 y 16 años respectivamente cuando The Liverbirds tocó su primer concierto. Era finales de 1962, el lugar: una iglesia en Liverpool y el público, puros jubilados. En ese entonces, su set comprendía cuatro pistas instrumentales, incluyendo Apache, de The Shadows y el tema principal de la serie de televisión Steptoe and Son. Pero después de renunciar a sus trabajos diarios (Mary había sido contadora en una fábrica de embutidos y Sylvia trabajaba en una empresa de catálogos), ensayaron todos los días, ampliaron su repertorio para incluir a Chuck Berry, Chubby Checker y Bo Diddley, y se graduaron para tocar en La Caverna.

McGlory señala que había pocos modelos a seguir para las mujeres en el rock. “Estaba Beryl Marsden, quien estaba en Liverpool y cantaba con un grupo de chicos llamado The Undertakers. Pero no había chicas tocando instrumentos. A pesar de lo jóvenes que éramos, queríamos demostrar que las mujeres podíamos hacerlo.

Nuestros padres habían pasado por los años de la guerra , añade Saunders, así que queríamos hacer algo completamente diferente con nuestras vidas .

En noviembre de 1963, The Liverbirds abrió para The Rolling Stones. También tocaron con The Kinks y fueron fundamentales para ayudar a éstos a grabar You’ve Really Got Me. El día de la grabación, a The Kinks les robaron sus instrumentos de su furgoneta, por los que McGlory y compañía prestaron sus guitarras para el día. Ray Davies le devolvió el favor presentando a Saunders y McGlory a su entonces novia Pam Birch, quien les dijo que podía tocar la guitarra y quien remplazó a Sheila. La llegada de Birch, escribe Saunders en el libro, fue como la última pieza de un rompecabezas .

Debido al éxito meteórico de los Beatles, los promotores se dirigieron directamente a la ciudad, incluidos los de Hamburgo. Así que cuando Manfred Weissleder, que dirigía el Star-Club de esa ciudad ofreció a The Liverbirds una residencia, aprovecharon la oportunidad. Su plan era permanecer en Alemania durante seis semanas que se convirtieron en cuatro años. Fueron teloneras de Chuck Berry, e incluso, forjaron porros en el backstage con Jimi Hendrix. Entre los shows de Star-Club, hicieron una gira por Europa y lanzaron dos álbumes: Star-Club Show 4 (1965) y More of the Liverbirds (1966).