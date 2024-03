Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 9

Un juego puede ser el motor para forjar talentos de calidad. Alex Verdugo y Víctor González vendrán a la Ciudad de México con los Yanquis de Nueva York para disputar un encuentro de exhibición contra los Diablos Rojos del México, partido con el que también pretenden inspirar a nuevas generaciones para llegar a las Grandes Ligas del Beisbol (MLB).

Esto puede impactar para que haya más mexicanos en la MLB , dijo Verdugo con el anhelo de crear una trascendental cercanía entre los jóvenes jugadores y el máximo circuito del rey de los deportes.

México ha exportado peloteros que se han convertido en grandes estrellas de la MLB, como Adrián González o Fernando Valenzuela, aunque todavía compite con países como República Dominicana o Venezuela para conseguir más espacios en la liga estadunidense.

Para esta temporada, el país tendrá al menos 30 representantes en la MLB, entre ellos destacan Verdugo y González, quienes son parte de los Yanquis, el equipo más ganador del torneo con 27 cetros.

Es muy importante para mí dar un buen juego, ser alguien a quien puedan admirar, aunque no siento como algo real el hecho de que me admiren. Entiendo que haya una responsabilidad en esto, he estado varios años (en la MLB). Muchos mexicanos están ahora en la Triple A (ligas menores), me gustaría compartir con esa futura generación para que mañana haya más tricolores (en las Grandes Ligas) , señaló Verdugo.

Nacido en Arizona y de ascendencia mexicana, Verdugo se formó en Estados Unidos para después entrar al máximo circuito de beisbol al firmar con Los Dodgers. Debido a su residencia le fue más sencillo encontrar una ventana que lo llevara a la liga de élite.