“Un lugar –sigue Philip– es una manera de destacar una determinada visión de la realidad. Ahora, cuando escribo, no pienso en la estructura, ni en la armonía, ni en el contrapunto, ni en nada de lo que aprendí. No pienso en música, sino que pienso música. Mi cerebro piensa música, no piensa palabras.”

La siguiente composición en ese disco, expone con claridad la práctica budista de Philip Glass: Mad Rush sigue una estructura similar a las ideas expuestas en Opening. Fue escrita en 1979, para recibir en Nueva York la visita del Dalai Lama, desde el órgano monumental de la Catedral de San Juan El Divino. Diez años después la grabó para un álbum similar al que hoy nos ocupa, entonces titulado Glass: Solo Piano, y en 2016 volvió a sonar en el órgano de aquella Catedral para el soundtrack del filme The Last Dalai Lama?

He ahí la razón por la cual cuando escuchamos la música de Philip Glass escuchamos, percibimos, observamos el discurrir el pensamiento, vemos la manera como opera el pensamiento, acudimos al nacimiento de ideas, conceptos, realidades.

Nuestro cerebro está alerta a todos y cada uno de los sonidos. De hecho, nuestro cerebro participa, se une al pensamiento y entonces tenemos la sensación de que nosotros estamos escribiendo esa música que suena, y sabemos qué nota sonará a continuación, sin necesidad de que nos sepamos de memoria la partitura. Simplemente está en operación el pensamiento, nuestro pensamiento y el pensamiento del pianista, que es al mismo tiempo el compositor. He ahí la naturaleza de toda obra de arte.

El pianista-compositor establece alturas y honduras simultáneas: la elevada condición del soliloquio.

En distintas conversaciones que he sostenido con Philip Glass, ha insistido: “nunca he querido ser un compositor de música que nadie quiere; por eso desde siempre busco quién necesita música para dársela, y sólo entonces es cuando escribo partituras. Luego de más de 50 años de trabajo puedo decir con orgullo que he logrado que el escucha no se percate de que mi música en realidad es muy compleja. Me gusta que se me ubique como un compositor de música sencilla.

Me gusta que se diga de mí que soy autor de una música muy facilita, de gran simplicidad, porque lo que pocos saben es que llegar a esa simpleza ha requerido de mucho trabajo y mucha dificultad. No hay nada más difícil que hacer las cosas simples. Y eso es algo que todo escucha agradece: que no se note la dificultad de todo trabajo creativo y que se escuche en cambio todo simple, dúctil, agradable, en paz.

En las notas al programa de su nuevo disco, Solo, Philip Glass escribe:

“Este disco revisita mi trabajo para piano. Desde 2020-2021, tuve el tiempo suficiente para practicar mis obras con mayor detenimiento del que pude hacerlo en años anteriores. De manera que este álbum es al mismo tiempo una cápsula de 2021 y una reflexión de décadas de composición y práctica. En otras palabras, un documento de mi pensamiento actual en música.

“También, es un asunto de lugares. Este es mi piano, el instrumento con el cual he escrito prácticamente toda mi música. También es la habitación donde he trabajado durante décadas en el epicentro de la energía que la ciudad de Nueva York me ha infundido.

El escucha puede percibir el quieto zumbido de Nueva York en el ambiente y sentir el devenir del tiempo y la memoria que este espacio proporciona. En la medida de lo posible, hice este disco para invitar al escucha a entrar, conmigo.

Tenemos frente a nosotros un disco-pensamiento, una obra maestra nacida del pensamiento como la operación intelectual que se produce a partir de procesos de la razón, del raciocinio, porque toda obra artística se forma a partir de pensamientos.

Es un espacio imaginario, pero también es un espacio físico. Tiene cuerpo sonoro, existe porque suena, se manifiesta.

Vaya, un pensamiento es tan físico como lo es esa plantita que se llama así, pensamiento. Tiene tres colores y cuatro pétalos.

El nuevo disco de Philip Glass, Solo, es un pensamiento nítido, profundo, sabio. Percibimos la respiración vegetal en cada fraseo, en cada compás, en cada página de partitura.

La práctica budista, la concentración en lo sencillo. La práctica de una vida sencilla. Philip Glass vive una vida muy sencilla y por tanto plena, feliz. Es por eso que experimentamos un estado de calma y placidez al escuchar su nuevo disco. Su fraseo es nítido sin ser lento, es muy claro: sigue el principio budista del buen decir, el buen hacer, el bien pensar.

Cumple la definición budista de felicidad: en budismo, la verdadera felicidad consiste en un estado permanente de serenidad.

