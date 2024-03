Omar González Morales

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 4

Este sábado abre la exposición más reciente de la artista Marina Abramović (Belgrado, 1946), denominada Marina Abramović Overview, en el Museo Stedelijk de Ámsterdam. La muestra incluye la recreación más de 60 performances que ha creado a lo largo de su carrera, entre ellas algunas de las más representativas, como Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful (El arte debe ser bello, el artista debe ser bello), de 1975; Imponderabilia (con Ulay, su ex pareja y fotógrafo), de 1977; Luminosidad, de 1997, y La casa con vista al mar (2002).

Además, los visitantes podrán interactuar con dos de sus actos: Relación laboral (1978) y Contando el arroz con el método Abramović.

Marina Abramović es considerada una de las pioneras en el género del performance. Comenzó su carrera a los 27 años en el Centro Cultural Estudiantil de Belgrado, donde la invitaron al Festival de Edimburgo para el que realizó el performance Ritmo 10.

Basado en un juego yugoslavo, coloqué 10 cuchillos. Atemorizada me arrodillé sobre papel blanco, extendí mi mano y apuñalé entre mis dedos tan rápido como pude, cada que fallaba, gemía y cambiaba de cuchillo , reveló la escritora en su autobiografía titulada Derribando muros, publicada en marzo por la editorial Malpaso.

Posteriormente, hizo una residencia en Ámsterdam, donde conoció al que fue su pareja hasta 1988, el fotógrafo Frank Uwe Laysiepen (1943-2020), Ulay, con quien realizó varias de sus obras.