omienzo con una pregunta: ¿qué otro país del mundo ha puesto como apodo a su selección nacional de futbol el nombre de su más difundido género de música popular? Creo que solamente Jamaica, con sus Reggae Boyz.

Jamaica, año 1976. Tiempos de violencia, encono y turbulencia, caos prelectoral. En una nación profundamente dividida, Bob Marley entiende que la música puede ser un catalizador en pro de la paz, y decide dar un concierto con esa finalidad. Tal es el contexto del filme titulado originalmente Bob Marley: One Love (Reinaldo Marcus Green, 2024), exhibido aquí por los impresentables distribuidores como Bob Marley: La leyenda. Si bien el filme de Green es una biopic parcial de Marley, es también una descripción de su entorno, y de la influencia recíproca que él y Jamaica ejercieron el uno sobre el otro. En efecto, el proyecto de ese concierto suena idealista, pero de eso se trata precisamente la película, de presentar a un Bob Marley que sí creía en el poder político y social de la música, de su música, del reggae. En este sentido, en una de sus frases más contundentes el protagonista afirma que el reggae es más poderoso que los políticos y las bandas . (Ojalá aquí pudiéramos decir lo mismo del son jarocho.) Así, el retrato de Bob Marley que pinta Green es no solamente el de un músico, sino también el de un activista, un pacifista, un mediador, un pacificador y, finalmente, un soñador. Prueba de ello es el hecho de que la violencia lo alcanza inexorablemente a él mismo. Por otra parte, sin embargo, ese idealismo surte efecto, al menos de manera simbólica si no efectiva, en el momento en que Marley consigue reunir a Michael Manley y Edward Seaga, acérrimos rivales políticos que protagonizaron una cruenta (en muchos sentidos) lucha por el poder en esa isla caribeña.