De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de marzo de 2024, p. 25

Sujetos abordo de unas 30 motocicletas, quienes supuestamente apoyan la candidatura del aspirante de la coalición Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada, agredieron a golpes a personal que labora en la dirección territorial Roma-Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc; además, destruyeron el parabrisas, llantas y el espejo retrovisor de una camioneta pick-up blanca de la demarcación, por lo que los afectados presentaron una denuncia penal.

La ex alcaldesa y aspirante a un escaño en el Senado por el partido Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, responsabilizó a Taboada de la agresión perpetrada por sujetos desconocidos hacia una mujer trabajadora, quien fue hospitalizada la tarde de ayer por los golpes que recibió en la cara y cuerpo, así como a un empleado más, quienes, dijo, no ganan más de 12 mil pesos mensuales y sólo hacían su trabajo.