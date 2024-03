Quienes redactaron el documento no tomaron en cuenta la desintegración social y las violencias que han sido neutralizadas y revertidas por los programas sociales de la 4T ni lo que se ha logrado en reconstrucción del tejido social mediante acciones como los Semilleros (nivel federal), los Pilares (estatal) y las Utopias (municipal); no consultaron, a lo que puede verse, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://goo.su/bzmWBjK), conformado por las instancias de seguridad de todos los estados, además de las federales, y que reflejan una disminución generalizada de casi todos los índices delictivos, así como –acaso más importante– una involución de las tendencias al alza de los crímenes violentos, tal como se configuraron entre 2006 y 2018.

Otro aspecto cuestionable del Compromiso por la paz es su afán sistemático de reducir el papel del gobierno en la construcción de la paz. ¿Debe constreñirse una política pública con ese propósito a articular [...] organizaciones religiosas, comunitarias, campesinas, sindicales, civiles, empresarios locales y nacionales y sus organizaciones, iglesias, grupos deportivos, artísticos y culturales, figuras de relevancia local del mundo cultural, artístico y deportivo, gobiernos y organizaciones de otros países , como lo quiere el documento? No. El papel de las instituciones gubernamentales debe ser mucho más amplio, empezando por ir a la raíz de las violencias y de las delincuencias: combatir la pobreza, la marginación y la falta de vigencia de derechos fundamentales, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda y también, desde luego, a una vida libre de violencias. Y no, no se trata de crear oportunidades de educación y empleo, como lo pretende, en la más pura lógica neoliberal, el documento comentado. Y no, los gobiernos extranjeros no tienen nada que hacer en los procesos nacionales de pacificación; eso es anticonstitucional.

Falta espacio para un análisis más detallado. Pero el nuevo impulso a la construcción de la paz no va a regirse por el sentir de las 20 mil personas que los autores del documento dicen recoger, sino por la decisión de las decenas de millones de ciudadanos que irán a las urnas en junio próximo.

