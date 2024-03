César Arellano García

A pesar que las mujeres encarceladas aún representan una porción pequeña del total de personas presas, el número de ese sector ha ido aumentando de modo significativo en los últimos 10 años, dijeron integrantes de organizaciones de mujeres.

En el foro De la criminalización a la reinserción, que organizó X Justicia para las Mujeres, se dijo que ellas generalmente viven en un contexto precarizado, no tienen acceso a servicios públicos, encaran discriminación de género, racismo, la mayoría son madres, tienen dependientes económicos y han sido puestas en la mirada de la política punitiva enfocada en el trafico de drogas.

Apuntaron que el encarcelamiento de mujeres no sólo las afecta a ellas, sino también a sus familias, en particular a niños, adolescentes, porque no son vistos como parte de las políticas de infancia, sino como adultos, son estigmatizados en sus comunidades y el Estado no los protege e incluso son criminalizados.