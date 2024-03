Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 15 de marzo de 2024, p. 5

Valladolid, Yuc., El asesinato de candidatos es lamentable , pero ocurre en ciertas zonas del país y en algunos municipios de Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco, pero de ahí a decir que las elecciones no se podrán desarrollar porque hay violencia generalizada, no estoy de acuerdo , expresó Claudia Sheinbaum, abanderada presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

Por eso digo que debe haber protección y vigilancia en los comicios en ciertas zonas , subrayó. Respecto a si Morena pedirá a sus abanderados tener precaución en la campaña, manifestó: el gobierno ya ofreció protección a quienes lo solicitan; depende de cada uno. Siempre tendrán el apoyo de Morena .

Más tarde, en conferencia en Progreso, donde abordó distintos asuntos, afirmó que debe haber consecuencias en el caso del asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta. Subrayó su rechazo al uso de la fuerza pública contra un ciudadano, y más un estudiante ; planteó que se llegue a las últimas consecuencias de la investigación, para castigar a los culpables .

Sobre las rechiflas por no asistir a la plenaria de Citibanamex el pasado día 7, y ayer al congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, explicó que su decisión es realizar una campaña en los 300 distritos electorales, y las invitaciones a foros no necesariamente coinciden con el lugar donde estoy. Si me regreso a la ciudad, ya no sigo con la gira. Que nos disculpen quienes me invitan, pero no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo .

En su segundo día de gira por el sureste, Sheinbaum estuvo acompañada por el aspirante de la coalición a gobernador de Yucatán, Joaquín Huacho Díaz Mena, quien iba con el brazo derecho en cabestrillo, debido a la fractura del húmero que –contó él mismo– le causó una caída mientras vacunaba ganado, en febrero.