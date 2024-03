D

e siempre los mexicanos conocen y padecen la podredumbre del Poder Judicial de la Federación, aunque años atrás intentaba mostrar cierto recato a la hora de sus enjuagues. Sin embargo, de un tiempo para acá sus integrantes de plano se han descarado y hasta presumen su indecoroso proceder, porque un día sí y el siguiente también exoneran, liberan, amparan y hasta declaran inocentes a los delincuentes de todo tipo, con los de cuello blanco a la cabeza, sean éstos personas físicas o morales.

Cínicos hasta el tuétano, jueces, magistrados y ministros responden al unísono: si exoneramos, amparamos y liberamos es porque los expedientes están mal estructurados, no tienen sustento y/ o presentan errores . Cierto es que la Fiscalía General de la República (FGR, antes Procuraduría General de la República) no se ha caracterizado por ser muy pulcra, pero, ¿en serio todas las acusaciones que presenta están armadas con deficiencia, de cien, cien?

Más allá de los casos relativos al crimen organizado como tal (aunque de él intenten excluir a los delincuentes de cuello blanco), abogados, ex funcionarios, estafadores, defraudadores, agresores sexuales, feminicidas y demás fauna ligada al poder político son permanentemente protegidos por el Poder Judicial.

Entre los casos más recientes, que no los últimos, se cuenta el del juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano, quien determinó la no vinculación a proceso penal de cuatro ex funcionarios mexiquenses y tres ex directivos y miembros del consejo de administración de la empresa trasnacional española Aleatica (antes OHL México), a quienes la FGR imputó el delito de explotación ilegal de un bien de la nación (desde 2009), por el caso del Viaducto Bicentenario ( La Jornada, Israel Dávila), pues nunca contó con la autorización del gobierno federal.

Así como Felipe Calderón seleccionó a la trasnacional Repsol como la consentida de su sexenio, Enrique Peña Nieto (como gobernador mexiquense e inquilino de Los Pinos) hizo lo propio con OHL-Aleatica (la de la casa blanca de La Gaviota), que cometió todo tipo de excesos, enjuagues y chanchullos, pero nunca fue tocada ni con el pétalo de una rosa.