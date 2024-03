Bel Trew

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 15 de marzo de 2024, p. 20

Tel Aviv., En Jordania, diligentes trabajadores empacan ayuda procedente de todo el país –y del mundo– en contenedores de madera que esperan sean entregados en Gaza por tierra y aire. Hay 10 almacenes retacados de comida y suministros médicos, agua limpia y productos higiénicos, así como tiendas de acampar, frazadas y ropa. Las etiquetas muestran que los artículos de primera necesidad vienen de países de todo el globo, así como de las principales agencias y organizaciones de asistencia.

La necesidad en el minúsculo enclave sitiado, en particular en el norte, arrasado por la guerra, no tiene precedentes, según Naciones Unidas, la cual ha advertido que la cuarta parte de la población de 2.3 millones de habitantes está a un paso de la hambruna. Los niños ahora mueren por hambre y enfermedades, no sólo por el bombardeo israelí.

Esta ayuda, a 150 kilómetros del norte de Gaza, podría salvar vidas. Si pudiera llegar completa allá.

La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat), unidad del Ministerio israelí de Defensa a cargo de la coordinación con los palestinos, ha declarado a The Independent que Israel está comprometido activamente en tareas significativas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria .

Sin embargo, agencias de la ONU, de derechos humanos y organizaciones de ayuda, así como entidades filantrópicas privadas, han acusado en entrevistas con The Independent a Israel, que controla todo lo que entra en la franja, de estrangular, y en algunos casos bloquear, la ayuda con un sistema kafkiano que tiene un efecto devastador.

Tenemos almacenes totalmente llenos que están allí esperando el envío a Gaza en distintas formas , señala un alto funcionario de asistencia humanitaria en el terreno en Jordania, quien pidió no ser nombrado por temor a represalias. “Uno de los principales obstáculos son los procedimientos de inspección que los israelíes siguen en las fronteras. Nunca nos dan una lista clara de qué artículos se permite entrar a Gaza y cuáles no; es una lista fantasma.

El funcionario señala que el efecto en Gaza es devastador. Durante la guerra, tenían miedo de morir en un bombardeo. Ahora mueren por falta de agua, comida y medicinas .

Israel lanzó el bombardeo más intenso de la historia en Gaza y un sitio total en represalia por el sangriento ataque de militantes de Hamas en el sur israelí el 7 de octubre, en el que fueron asesinadas unas mil 200 personas y otras 250 capturadas como rehenes, entre ellas niños. En Gaza permanecen hasta 136 de los rehenes, de los cuales se desconoce cuántos siguen vivos.

El bombardeo israelí ha dado muerte a más de 31 mil palestinos, en su gran mayoría mujeres y niños, de acuerdo con funcionarios palestinos de Salud en la franja, gobernada por Hamas.

Cientos de miles de personas están ahora a un paso de la hambruna, y las enfermedades cunden, según las agencias, en particular en el norte de la franja, adonde sólo llega un puñado de la ayuda. Allí, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que debido a la escasez de comida, higiene y agua limpia, la sexta parte de los niños menores de dos años padecen desnutrición aguda y 3 por ciento muestran severo desgaste muscular.