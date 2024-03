Durante el sepelio, vecinos del poblado colocaron pancartas en demanda de justicia para el menor fallecido el pasado 12 de marzo en el hospital general de Actopan, según sus familiares por un derrame cerebral producido por la golpiza que le propinaron dos de sus compañeros.

Se rumoran muchas cosas. Rufino (el director) y la maestra andan diciendo que fue un accidente. No, señores, no fue un accidente. A mi hijo lo asesinaron, lo mataron a golpes. Yo quiero que se haga justicia, que paguen por lo que hicieron , exigió entre lágrimas el padre del niño.

Señaló que la docente “anda diciendo que nos han llamado, pero no hemos recibido una llamada. El día que llamamos a la maestra para que diera unos datos de mi niño al hospital, lo único que dijo era que no podía y me colgó.

Hasta hoy, desde que a mi hijo le hicieron esto, no ha habido respuesta; no nos han llamado, ni siquiera se han acercado a nosotros , reiteró Obed Moreno.

Los cerca de 600 habitantes de Xitzo suspendieron sus actividades para acompañar a la familia de Adriel al sepelio.

Durante el camino de la casa de la familia Moreno Mejía al cementerio, el cortejo fúnebre hizo una parada en una vivienda en construcción, la cual será el nuevo hogar de los padres de Adriel.