Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió, en la reunión de seguridad se determinó desplegar más elementos de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional para la seguridad de los ciudadanos de Baja California, aunque no dio cifras.

Balazos, no abrazos

Se preguntó al Presidente si, con base en esos indicadores, podía concluirse que su estrategia de seguridad había fallado en Baja California, lo que el mandatario rechazó destacó resaltó el envío de más tropas.

Pidió proyectar en la pantalla el gráfico de incidencia de homicidios de los años recientes en el estado y el de los últimos seis sexenios. Resaltó que al inicio de su mandato recibimos muy arriba el número de asesinatos por año, y lo hemos ido bajando .

Hizo énfasis en que durante el gobierno de Calderón se dio un repunte en la incidencia de homicidios de casi 200 por ciento.

“Este es el campeón (Calderón), para que no se sigan burlando de lo de ‘abrazos, no balazos’. Aquí (con el panista) fueron balazos, no abrazos, era el ‘mátalos en caliente’, y miren el resultado, donde declara la guerra, cuando recibe de Fox, por aquí, 9 mil, 10 mil homicidios (al año). Declara la guerra (y alcanzó) 27 mil en 2021, un incremento como de 250 por ciento. Ahí les vamos a dejar de tarea a todos que imaginen qué fue lo que pasó. Porque le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en un problema gravísimo”.