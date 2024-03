Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 15 de marzo de 2024, p. a12

Emilio Azcárraga Jean, propietario del club América, minimizó la reciente derrota ante las Chivas, en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeo-nes de la Concacaf, y aseguró que en el clásico nacional de este sábado la exigencia para su equipo es conseguir el triunfo.

“Este club no está hecho para ganar juegos, este equipo lo construimos, lo queremos y lo traba-jamos para obtener títulos. Se habla mucho de fracaso cuando no ga-namos un torneo, y en eso hay mucho análisis dentro del club, pero en el nivel de salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso.

No me cansaré de decirlo, es el ADN y la personalidad de este club, por eso es la grandeza que tiene. Estoy seguro de que el partido del sábado lo debemos ganar, como necesitamos hacerlo en los cuartos de la Concacaf, en el siguiente encuentro de la temporada y en la final del 26 de mayo, esa es la filosofía que tengo , afirmó ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.

Asimismo, hizo un llamado a la afición para que evite expresiones discriminatorias durante el duelo ante el club Guadalajara, el cual se efectuará en el estadio Akron.

“Tenemos que mandar el mensaje de que es un clásico muy importante, pero es un juego de futbol. La responsabilidad de la disciplina dentro de la cancha es de los jugadores, pero tiene que haber esto mismo por parte de los aficionados.