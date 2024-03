Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Viernes 15 de marzo de 2024, p. a10

En la colonia Altavista, localidad con apenas 3 mil habitantes en Ciudad Juárez, nacieron los gemelos Ari y Andrey Bonilla hace 18 años. Siempre fueron rebeldes, extrovertidos y con un punch que los tiene cerca de alcanzar el sueño olímpico.

“Soy originario de un barrio bravo, siempre me la pasaba en la ca-lle, me golpeaba con los vecinos y mi mamá decidió canalizar mi energía al deporte. Primero fue futbol, pero también me peleaba porque no me pasaban la pelota, luego practiqué karate y kickboxing; así encontré el boxeo”, narra Ari, monarca mundial juvenil en 2023.

Vecinos del también olímpico Rogelio Romero (-86kg), los gemelos crecieron cobijados por el amor de su madre y con el ejemplo de trabajo y disciplina de su padre, jefe de una maquiladora.

Tierra de campeones

Somos de la frontera, de un estado donde no sólo se dan malas noticias, sino también se forman grandes campeones de boxeo, como el medallista olímpico Misael Rodríguez; estamos hechos de buena madera para dejar en alto el nombre de México. No me avergüenza de dónde vengo, porque ahí me formé , comparte Andrey.

Aunque en el espejo lucen casi iguales, los gemelos tienen personalidades completamente distintas a la hora de subir al ring. Andrey (57 kg) es un estilista , mientras su hermano (51 kg) se caracteriza por ser pícaro a la hora de boxear.

“La verdad es que mi hermano es mucho más fuerte, yo soy más habilidoso y estratégico. Me gusta pelear largo, soy muy pícaro, enel ring detecto rápido los errores de mi rival para contragolpearlo y llevarme la victoria. Soy muy competitivo y lucho hasta el final”, explica Ari.

A principios de febrero, en el torneo Boxcam Internacional Élite que se llevó a cabo en Alicante, España, Andrey obtuvo la plata, mientras su gemelo logró bronce. Esto, a pocos meses de haberse integrado a la selección nacional élite.