Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 15 de marzo de 2024, p. 5

El escritor estadunidense Stephen King publica su nuevo libro de narraciones de terror Si te gusta la oscuridad, que incluye una novela corta, continuación de Cujo; llegará a librerías mexicanas la segunda quincena de julio próximo.

Se trata de una colección de 12 relatos cortos, muchos de ellos inéditos, del conocido narrador y maestro de la ficción breve, editada en nuestro país con el sello Plaza & Janés, y traducido por Carlos Milla Soler. El texto se encuentra en preventa a través de la plataforma de Amazon México.

En el mercado de habla inglesa el lanzamiento del título ocurrirá en mayo con el título You Like It Darker. En España aparecerá en junio.

King (Maine, 1947) consignó en el epílogo de esta edición: ¿Te gusta más oscuro? Bien, a mí también , en torno a los relatos que abordan la parte más oscura de la vida, tanto metafórica como literalmente , difundieron los editores.