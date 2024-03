En cuanto a la impresión dejada por Freud, Derrida argumenta lo siguiente: “Quiero hablar de la impresión dejada por Freud, por el acontecimiento que porta este apellido. La impresión casi inolvidable, irrecusable (incluso y sobre todo por los que lo niegan) que Sigmund Freud le habría hecho a cualquiera que, después de él, hable de él, o le hable, y deba, por tanto, aceptándolo o no, sabiéndolo o no, dejarse marcar así: en su cultura, en su disciplina, sea la que sea, en particular la filosofía, la medicina, la siquiatría y más precisamente aquí, ya que debemos hablar de memoria y de archivo, la historia de los textos y de los discursos, la historia política, la historia del derecho, la historia de las ideas o de la cultura, la historia de la religión y la religión misma, la historia de las instituciones y de las ciencias, en particular la historia de ese proyecto institucional y científico que se llama el sicoanálisis (…). En cualquier disciplina que sea, ya no se puede, no se debería ya poder nunca más –por tanto, no se tienen ya el derecho ni los medios para ello–, pretender hablar de esto sin haber sido marcados con anterioridad, de una forma o de otra, por esta impresión freudiana. Es imposible o ilegítimo hacerlo sin haber integrado, bien o mal de forma consecuente o no, reconociéndola y denegándola, lo que se llama aquí la impresión freudiana. Si se tiene la impresión de poder no tenerla en cuenta, olvidándola, borrándola, tachándola u objetándola, ya se ha confirmado, se podría incluso decir refrendado (por tanto archivado) alguna ‘represión’ o alguna ‘supresión’ (repression o supression)”.