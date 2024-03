P

oco a poco, las causas profundas de la guerra en Ucrania se van develando. El pasado 7 de marzo apareció en la página digital de Bloomenberg un detallado reportaje sobre la carrera (entre las corporaciones occidentales) para emprender la ola de inversiones más ambiciosa desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que en los próximos 10 años llegarán a Ucrania un trillón de euros para apropiarse de lo que alguna vez perteneció a la oligarquía más corrupta y fallida del continente. “Como en ningún otro lugar de Europa del Este –asevera la publicación– se han abierto las puertas para la expansión”. En otras palabras: sobre los cadáveres de decenas de miles de ucranios, dará comienzo el espectáculo de otra rapiña, la de su riqueza. Quien definió, en su momento, a la intervención rusa como una guerra interimperialista tenía más que razón.

Aun cuando la situación en el frente no ofrece ninguna garantía de cómo y cuándo habrá de terminar el conflicto, la compañía turca Aksa Power Generation prevé inversiones por más de 700 millones de euros para restablecer el sistema eléctrico. De facto ya comenzó sus labores. El European Investment Bank estima que las inversiones (públicas y privadas) en los próximos años podrían superar cinco veces a las del Plan Marshall, factor esencial de la reindustrialización europea después de 1945. Empresas alemanas y austriacas se ocupan ya de establecer las redes para impulsar el desarrollo de la infraestructura y las comunicaciones. Los conglomerados mineros ingleses mantienen trabajando a sus geólogos para estudiar cómo y dónde extraer uranio, oro y tierras raras. J. P. Morgan anunció recientemente la apertura de una red bancaria en varias ciudades.

Todo depende, por supuesto, de cómo y cuándo termine el conflicto militar. Se olvida con frecuencia que el capital, en su lógica elemental, funciona como una máquina de guerra: precisa destruir lo que impide su valorización para después expandirse. En ninguna otra parte de Europa del Este, la destrucción posterior a la desintegración de la Unión Soviética alcanzó proporciones tan catastróficas. En la mayor parte de esos países, los viejos apparatchiks pasaron a conformar una oligarquía rentista (Rusia es el ejemplo clásico). En Ucrania, la guerra arrasó con ese pasado. Por lo pronto dejó la estela de una una nación-zombi.