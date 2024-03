Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 14

La directora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la UNAM, Rosa Amarilis Zárate Grajales, llamó a los estudiantes que mantienen tomada la escuela a pensar estrategias de solución del conflicto para reiniciar las actividades académicas, suspendidas desde el pasado 5 de marzo.

Entrevistada ayer en el contexto de la visita de los reyes de Suecia a la máxima casa de estudios, la funcionaria indicó que las autoridades del plantel estamos haciendo lo que nos toca, que es la planeación académica y mantener los escenarios clínicos abiertos. Está avanzando el semestre y no tenemos aún ningún pliego petitorio de los inconformes.

Tras lamentar que los estudiantes que mantienen cerrada la escuela no han querido tener diálogo con su administración, Zárate rechazó que haya tenido una actitud incorrecta o se haya negado a escuchar las demandas de la comunidad de alumnos.

Creo que generalmente los jóvenes tienen contra la autoridad un asunto particular. Esta generación es particularmente sensible a eso. La enfermería requiere disciplina, conducirse bajo ciertas normas, reglas y demás, y a muchos no les gusta someterse a eso. [...] No ha habido represalias, los asuntos que tenemos que atender, los hemos atendido , aseguró.

En ese tono, la directora de la facultad de enfermería se dijo abierta a dialogar con los paristas, a quienes llamó a que ya se sienten a elaborar un pliego petitorio. La docencia universitaria y ellos son lo que más me importa. Yo les diría que sean democráticos, planteen estrategias de solución y hagan peticiones que se puedan cumplir en el corto y mediano plazos para dirimir nuestras diferencias y continuar con las actividades académicas .

Por su parte, los grupos que mantienen ocupada la escuela lanzaron ayer una consulta en línea dirigida a los estudiantes del plantel para saber si están o no de acuerdo con exigir la destitución de Zárate y algunos de sus colaboradores, y anunciaron que mañana realizarán una marcha del Metro Universidad a la Rectoría de la UNAM.