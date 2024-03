Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 11

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que está confirmado que el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta fue a manos de un policía estatal.

Tras condenar que se haya permitido la fuga, porque no hubo cuidado o porque hubo complicidades , hizo un llamado al presunto responsable a entregarse a las autoridades. Se han intensificado las acciones para localizarlo, subrayó, porque no habrá impunidad en este caso. Se le está buscando y espero que lo detengan .

En paralelo, el mandatario consideró que si bien los estudiantes de esa normal rural de Guerrero tienen todo el derecho a manifestarse, les hago un llamado a que no abusen. La instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores, y nosotros no somos eso .