Un caso similar enfrenta Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua y ex diputado, pues el PRI impugnó su candidatura a senador plurinominal por Morena; el proyecto está a cargo del magistrado Reyes Rodríguez.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su registro como diputado plurinominal por el PAN, el partido guinda impugnó ante la sala superior del TEPJF, al señalar que no cumple los requisitos para ser diputado federal, pues además de que su acta de nacimiento prueba que es originario de Estados Unidos, advirtió que es un prófugo de la justicia por estar acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

La definición de la candidatura del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, pasó a manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se encuentra analizando la impugnación presentada por Morena.

El tricolor considera que el Consejo General del INE fue omiso al no investigar si cumplía los requisitos de elegibilidad, pues destaca que tienen nacionalidad de Estados Unidos.

Mientras, en el Senado, legisladores de Morena formularán un extrañamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su resolución en el caso de García Cabeza de Vaca, pues consideraron que viola la Constitución e invade facultades del Legislativo.

Es una decisión que abona a la impunidad, advirtió desde tribuna César Cravioto; en entrevista, Ricardo Monreal y Omar Holguín expusieron que no se puede permitir que se quite a la Cámara de Diputados la facultad de desaforar a gobernadores corruptos, pero a la oposición no le importa, porque son subordinados de la Corte , resaltó Cravioto.