Jueves 14 de marzo de 2024, p. 5

Tijuana, BC., PAN y PRI tuvieron buenos gobiernos que necesitamos recuperar , afirmó ayer la candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en una muy breve alusión a los partidos que la postulan, durante su visita a esta frontera donde ratificó que la seguridad, infraestructura, salud y educación son sus prioridades.

En un encuentro con empresarios que le presentaron la problemática de la ciudad, como la insuficiente infraestructura, la tardanza en los cruces fronterizos, la inseguridad y el reto de la migración, la aspirante a presidenta de México calificó a Tijuana de ciudad próspera que no merece tener una gobernadora (cuyo nombre no mencionó) que se agacha ante el gobierno federal, que no exige, que no es capaz de demandar al gobierno federal lo que merece .

