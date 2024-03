El análisis presentado en la conferencia matutina del Presidente subraya que no necesariamente el número de mensajes se asocia directamente a un mayor gasto. “Hay páginas como Get To Know que con sólo dos anuncios pautados asociados a #SeLeVaaCaerelPaís ocupa el segundo lugar en pagos, con un promedio de 215 mil pesos en 2024.

Algunas de estas páginas representan comunidades de hasta 60 mil personas, como es el caso de Denuncia México, señala el programa universitario, pero otras, como El Nopal, no cuentan con más de mil seguidores “aunque gastan más de 150 mil pesos por anuncio, con el propósito de alcanzar un millón de visitas.

El informe hace un compendio de los principales mensajes de estas páginas en el Facebook: Get to Know gastó 187 mil pesos con el mensaje las cosas no van bien. ¿Es esto lo que quieres? A Sheinbaum #SeleVaaCaerelPaís que se colocó el 15 de febrero; Diario Digital invirtió 162 mil pesos para un mensaje –el 7 de febrero–, con el texto No es normal salir a la calle a jugarse la vida. Morena no ha hecho nada para resolver el problema, sólo ha empeorado. ¡La seguridad del país se cae a pedazos, A Sheinbaum #SeleVaaCaerelPaís .