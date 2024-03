Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 3

Madrid. Las afirmaciones que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atribuyó al presidente del gobierno español y líder de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, son categóricamente falsas y fruto de una burda manipulación del líder del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito Moreno, confirmaron a La Jornada tanto fuentes del más alto nivel del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como de la propia IS. Incluso, desde la agrupación mundial de partidos socialdemócratas, a la que pertenece el PRI desde hace décadas se mostraron hartos e indignados por estos turbios manejos orquestados por el partido mexicano, habitual orquestando este tipo de triquiñuelas .

Según la versión del tricolor, que difundió en un comunicado el pasado domingo, Pedro Sánchez, en su calidad de presidente de la IS, expresó duras palabras sobre el proceso electoral mexicano tanto en nombre propio como de la organización que preside. En esas afirmaciones, siempre según el comunicado del PRI, el mandatario español expresó su supuesta preocupación por la influencia generalizada del crimen organizado en México que pone en peligro la integridad del proceso electoral del próximo 2 de junio , además de la persecución sistemática y las amenazas que enfrentan la oposición y los órganos electorales, socavando los principios de la democracia .

La versión del PRI sostenía que la IS estaba en alerta porque la equidad y seguridad de la próxima elección están en duda, ya que el crimen organizado busca manipular los resultados mediante la violencia e intimidación, lo que supone una amenaza directa para los fundamentos democráticos de México y la confianza en sus instituciones .

Ese partido fue más allá y entrecomilló palabras que atribuyó al presidente Sánchez: es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso; por lo tanto es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México .

La Jornada consultó a la oficina de la presidencia del gobierno, en el Palacio de La Moncloa, donde se limitaron a destacar que esas afirmaciones no se expresaron durante este fin de semana y que si esas palabras se le atribuían en su condición del líder de la IS preferían no hablar del asunto y que se consultara tanto a la sede central del PSOE como a la IS. Al solicitar su postura, ambas instituciones confirmaron que se trataba de una burda manipulación del líder del PRI.

“Lo que ocurrió en ese congreso, que en realidad se realizó hace dos semanas, es que el PRI presentó una moción a título particular sobre México, pero que en ningún caso representa ni a la IS ni al conjunto de los partidos que estaban ahí congregados. El texto original que presentó en Madrid el tricolor ni siquiera coincide con el que dio a conocer ahora, para nuestra sorpresa y perplejidad y que es absolutamente desconocido para nosotros”, explicó una importante dirigente de la IS y del propio PSOE, que prefirió guardar el anonimato para no tener más encontrazos con el PRI, hacia el que se mostró harta e indignada por su forma de actuar.