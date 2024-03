D

e nueva cuenta, el presidente López Obrador se refirió a una de sus más resultonas , por llamarle así, de las políticas públicas aplicadas en su administración, que resulta diametralmente contraria a la de sexenios anteriores cuando con la venia del Presidente de la República en turno y su Secretario de Hacienda condonaban discrecionalmente miles y miles de millones de pesos en impuestos a los grandes corporativos amigos del régimen, quienes ni de lejos pasaban por el Servicio de Administración Tributaria.

El mandatario explicó que al iniciar su administración hubo una reforma, porque no se dieron cuenta, así les metimos, como se dice coloquialmente, algunos goles; no todos, porque luego se cerraron el bloque conservador y ya no nos aprobaban nada, nada, nada, pero pudimos modificar el artículo 28 de la Constitución, y así como está prohibida en ese artículo la existencia de monopolios, así se estableció que quedaba prohibida la condonación de impuestos, porque el Presidente y el secretario de Hacienda tenían la facultad para condonarlos .

Así es: cantidades monumentales en impuestos, que pasaron a engrosar las de por sí abultadas fortunas de unos cuantos, eran condonadas en beneficio de un selecto grupo de hombres de negocios y en detrimento de la nación, mientras los mortales pagaban o pagaban.

López Obrador lo planteó así: ya es claro que todos tenemos que pagar impuestos. Antes, y nos tenían engañados a muchos, a millones, los que nos están viendo y escuchando no sabían que los de arriba no pagaban impuestos, creo que más de 90 por ciento, que los banqueros, los grandes empresarios, las grandes corporaciones no pagaban impuestos. Y no se sabía, porque era parte de las relaciones de complicidad existentes y de eso no se hablaba en los medios .

En cambio, todos los mexicanos teníamos que pagar impuestos, hasta la gente más humilde, porque se les cobra el IVA en cualquier mercancía, menos alimentos y medicamentos. Pero los que obtenían más ingresos no pagaban; incluso ni el impuesto sobre la renta, que es a la utilidad, a la ganancia; pagaban más los trabajadores que los empresarios, o sea, se recibía más dinero del ISR de los trabajadores que de los empresarios .