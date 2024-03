Recientemente, López Obrador informó en la mañanera que se habia reunido con Salinas Pliego y le ofreció un quita de 8 mil millones de pesos sobre el adeudo total, que supuestamente es superior a 20 mil millones de pesos. Salinas Pliego declinó la oferta, aunque parecía provechosa. Afirma que no debe nada.

La fiscalía de papel

De un plumazo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, Daniel Ramírez Peña, decidió no vincular a proceso a siete empresarios y ex funcionarios presuntamente relacionados con el fraude de la Autopista Bicentenario. Salvó, entre otros, a José Andrés de Oteyza Fernández, ex presidente del consejo de administración de OHL, y al ex secretario de Gobierno del estado de México Ernesto Javier Nemer Álvarez. Argumentó el juez que la Fiscalía General de la República no ofreció elementos suficientes para procesarlos. Ya encarrerado el ratón, determinó desechar el expediente completo por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien nacional. La parte melodramática, como ya es costumbre, le tocó al fiscal Gertz Manero. Acusó al juez de llegar a un extremo verdaderamente inconcebible, ya que antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto contra el Estado mexicano, razón por la cual la representación social de la Federación ahí mismo lo recusó … bla, bla, bla.

Twitterati

Fosfo… fosfo… Se descubre un escándalo en el gobierno de Samuel García en Nuevo León. Le da 200 millones de pesos a una empresa... que es suya. Con razón prefirió seguir de gobernador y pasarle la candidatura a Álvarez Máynez. Lo suyo, lo suyo… es el billullo, diría el clásico.

