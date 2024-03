Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 26

Buenos Aires. Fuertes críticas de una mayoría de sectores sobre las frases inolvidables para la memoria de los pueblos, tanto del presidente ultraderechista Javier Milei, como sus anuncios para ir a orinar (mear, dijo), sobre los gobernadores de las provincias a los que prometió hundir, las amenazas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner o las célebres declaraciones de su canciller, Diana Mondino, en torno a los créditos para jubilados que suspendió el mandatario, por considerar que todos vamos a morir, pero si sos jubilado, por la edad es seguro que te vas a morir. ¿ Para qué estas haciendo este tipo de cosas? , como darles créditos.

Durante el programa de la ex actriz Mirta Legrand, en el que se abordó la tragedia e incertidumbre que viven millones de jubilados, Mondino dijo esta frase que evidenció la total falta de sensibilidad, ya que Legrand acaba de cumplir 97 años, y con ironía le respondió que piensa vivir hasta los 106 años o más.

Es una característica del gobierno de Milei, a cuya crueldad y perversión se han referido analistas y sicólogos a medida que se va conociendo que sus escasos cuadros políticos no saben nada de lo que es un Estado, no tienen experiencia y sólo los que proveyó su socio político de Propuesta Republicana, del ex presidente Mauricio Macri, son los más estratégicos. El mandatario quiere disolver el Estado, con el argumento de que entre éste y la mafia se queda con la mafia, porque tiene más códigos .

La vicepresidenta Victoria Villarruel, defensora de las juntas militares de la dictadura (1973-1986), hizo una serie de maniobras ayer para impedir que el Congreso debatiera el caso de los jubilados, que están en uno de sus momentos más graves, ya que el presidente quiere golpear la obra social que los protege e incluso terminar con una moratoria que otorgaba jubilaciones a miles de trabajadores informales retirados y a amas de casa, logradas durante el gobierno de Fernández de Kirchner.

Contando con el apoyo de tres gobernadores, un sector de la Unión Cívica Radical, cada vez más dividida, logró que no hubiera quorum para evitar debatir el tema de jubilaciones, como pidió buena parte de la oposición, en especial la peronista Unión por la Patria. Sin embargo, la vicepresidenta no logró detener el debate que se dará hoy en el Senado después de una larga demora, donde se tomarán decisiones sobre el famoso decreto de necesidad y urgencia (DNU) del pasado 20 de diciembre, que acaba con todos los derechos del pueblo, instituciones claves y que se aplica mientras no tenga tratamiento parlamentario.